Российский боец с позывным Компас рассказал военкору RT Владу Андрице о сиутации в Марьинке.

По его словам, ВСУ прячутся от огня ВС России в подвалах, которые могут выдержать удар из РПО.

«Заскочил противник в подвал... Тишина начинает по нему отрабатывать, 152-мм, 120-мм калибром. Подвал в щепки. Потом сами к этим позициям продвигаемся, а он целый внутри», — рассказал военный.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире Первого канала заявил, что ВС Украины около месяца назад пытались провести ротацию в Марьинке, но ВС России нанесли артиллерийский удар по резервам, которые пришли на замену.