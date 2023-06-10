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Российский боец рассказал о ситуации в Марьинке

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Российский боец с позывным Компас рассказал военкору RT Владу Андрице о сиутации в Марьинке.
Российский боец рассказал о ситуации в Марьинке
  • РИА Новости

По его словам, ВСУ прячутся от огня ВС России в подвалах, которые могут выдержать удар из РПО.

«Заскочил противник в подвал... Тишина начинает по нему отрабатывать, 152-мм, 120-мм калибром. Подвал в щепки. Потом сами к этим позициям продвигаемся, а он целый внутри», — рассказал военный.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире Первого канала заявил, что ВС Украины около месяца назад пытались провести ротацию в Марьинке, но ВС России нанесли артиллерийский удар по резервам, которые пришли на замену.

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