Гагин: ВСУ пытались провести ротацию в Марьинке, но ВС России разбили пришедшие резервы

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире Первого канала заявил, что ВС Украины около месяца назад пытались провести ротацию в Марьинке, но ВС России нанесли артиллерийский удар по резервам, которые пришли на замену.

Об этом пишет РИА Новости.

Он объяснил, что примерно около месяца назад ВСУ пытались ротировать свою десантно-штурмовую бригаду, которая находилась в Марьинке.

«Планы о ротации стали известны нашей разведке, и как раз в момент ротации, рано утром, когда подошли резервы (ВСУ. — RT), мы нанесли удар», — отметил Гагин.

По его словам, артиллерией ВС России были уничтожены техника, которая пришла на ротацию, и новый личный состав украинской армии.

На сегодняшний день российская армия в целом успешно отбивает атаки ВСУ по всей линии фронта, добавил Гагин.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что после дополнительной переброски подразделений в Марьинку её освобождение не затянется.

5 июня в российском Министерстве обороны сообщили, что отряд спецназначения «Ахмат» ведёт активные боевые действия в центральной части Марьинки в ДНР.