Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Гагин: ВСУ пытались провести ротацию в Марьинке, но ВС России разбили пришедшие резервы

Короткая ссылка
Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире Первого канала заявил, что ВС Украины около месяца назад пытались провести ротацию в Марьинке, но ВС России нанесли артиллерийский удар по резервам, которые пришли на замену.
Гагин: ВСУ пытались провести ротацию в Марьинке, но ВС России разбили пришедшие резервы
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Он объяснил, что примерно около месяца назад ВСУ пытались ротировать свою десантно-штурмовую бригаду, которая находилась в Марьинке.

«Планы о ротации стали известны нашей разведке, и как раз в момент ротации, рано утром, когда подошли резервы (ВСУ. — RT), мы нанесли удар», — отметил Гагин.

По его словам, артиллерией ВС России были уничтожены техника, которая пришла на ротацию, и новый личный состав украинской армии.

На сегодняшний день российская армия в целом успешно отбивает атаки ВСУ по всей линии фронта, добавил Гагин.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что после дополнительной переброски подразделений в Марьинку её освобождение не затянется.

5 июня в российском Министерстве обороны сообщили, что отряд спецназначения «Ахмат» ведёт активные боевые действия в центральной части Марьинки в ДНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить