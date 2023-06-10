Власти Полтавской области сообщили о повреждении военного аэродрома

Глава военной администрации Полтавской области Украины Дмитрий Лунин сообщил о повреждении военного аэродрома и техники в Миргороде.

«В районе военного аэродрома Миргород есть определённые повреждения инфраструктуры аэродрома и техники», — написал он в Telegram.

Лунин уточнил, что пожар частично удалось локализовать, технику перевозят в «безопасные места».

Утром 4 июня советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат сообщил, что в Сумской области поражены объекты инфраструктуры, также ударам подвергся оперативный аэродром возле Кропивницкого.

Впоследствии в Минобороны России сообщили, что армия нанесла удар высокоточным оружием большой дальности по объектам противника на военных аэродромах.