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Власти Полтавской области сообщили о повреждении военного аэродрома

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Глава военной администрации Полтавской области Украины Дмитрий Лунин сообщил о повреждении военного аэродрома и техники в Миргороде.
Власти Полтавской области сообщили о повреждении военного аэродрома
  • AP

«В районе военного аэродрома Миргород есть определённые повреждения инфраструктуры аэродрома и техники», — написал он в Telegram.

Лунин уточнил, что пожар частично удалось локализовать, технику перевозят в «безопасные места».

Утром 4 июня советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат сообщил, что в Сумской области поражены объекты инфраструктуры, также ударам подвергся оперативный аэродром возле Кропивницкого.

Впоследствии в Минобороны России сообщили, что армия нанесла удар высокоточным оружием большой дальности по объектам противника на военных аэродромах.

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