Власти Полтавской области сообщили о повреждении военного аэродрома
- AP
«В районе военного аэродрома Миргород есть определённые повреждения инфраструктуры аэродрома и техники», — написал он в Telegram.
Лунин уточнил, что пожар частично удалось локализовать, технику перевозят в «безопасные места».
Утром 4 июня советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат сообщил, что в Сумской области поражены объекты инфраструктуры, также ударам подвергся оперативный аэродром возле Кропивницкого.
Впоследствии в Минобороны России сообщили, что армия нанесла удар высокоточным оружием большой дальности по объектам противника на военных аэродромах.