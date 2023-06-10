ВСУ за сутки 18 раз обстреливали ДНР

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 18 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего выпущено 124 боеприпаса.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы четырёх населённых пунктов республики», — говорится в сообщении.

Речь идёт о Горловке, Гольмовском, Донецке и Макеевке.

Отмечается, что в результате обстрелов получили ранения три гражданских лица. Также сообщается о повреждении десяти жилых домостроений и двух объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по детской базе отдыха на Арабатской Стрелке в Геническом районе.

Также поступала информация, что в результате обстрела ВСУ более тысячи абонентов остались без света в пригороде Горловки.