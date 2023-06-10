ВСУ за сутки 18 раз обстреливали ДНР
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы четырёх населённых пунктов республики», — говорится в сообщении.
Речь идёт о Горловке, Гольмовском, Донецке и Макеевке.
Отмечается, что в результате обстрелов получили ранения три гражданских лица. Также сообщается о повреждении десяти жилых домостроений и двух объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по детской базе отдыха на Арабатской Стрелке в Геническом районе.
Также поступала информация, что в результате обстрела ВСУ более тысячи абонентов остались без света в пригороде Горловки.