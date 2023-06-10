Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ВСУ за сутки 18 раз обстреливали ДНР

Короткая ссылка
Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 18 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего выпущено 124 боеприпаса.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

«Под вражеским огнём оказались районы четырёх населённых пунктов республики», — говорится в сообщении.

Речь идёт о Горловке, Гольмовском, Донецке и Макеевке.

Отмечается, что в результате обстрелов получили ранения три гражданских лица. Также сообщается о повреждении десяти жилых домостроений и двух объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по детской базе отдыха на Арабатской Стрелке в Геническом районе.

Также поступала информация, что в результате обстрела ВСУ более тысячи абонентов остались без света в пригороде Горловки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить