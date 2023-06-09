Более тысячи абонентов остались без света в пригороде Горловки в результате обстрела ВСУ
- РИА Новости
«Обстрелом ВФУ обесточен горловский посёлок Гольмовский», — написал он в своём Telegram-канале.
Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Горловки, без электричества остались более тысячи абонентов.
Экстренные службы приступили к ликвидации последствий обстрела.
Ранее украинские военные выпустили по Горловке в ДНР пять ракет из реактивной системы залпового огня.
В представительстве СЦКК ДНР заявили, что количество погибших в результате обстрелов ДНР украинскими войсками 8 июня увеличилось до пяти.
Ещё 17 человек получили ранения.