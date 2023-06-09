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Более тысячи абонентов остались без света в пригороде Горловки в результате обстрела ВСУ

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Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что посёлок Гольмовский в пригороде Горловки ДНР обесточен из-за обстрела со стороны ВС Украины.
Более тысячи абонентов остались без света в пригороде Горловки в результате обстрела ВСУ
  • РИА Новости

«Обстрелом ВФУ обесточен горловский посёлок Гольмовский», — написал он в своём Telegram-канале.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Горловки, без электричества остались более тысячи абонентов.

Экстренные службы приступили к ликвидации последствий обстрела.

Ранее украинские военные выпустили по Горловке в ДНР пять ракет из реактивной системы залпового огня.

В представительстве СЦКК ДНР заявили, что количество погибших в результате обстрелов ДНР украинскими войсками 8 июня увеличилось до пяти.

Ещё 17 человек получили ранения.

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