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СЦКК ДНР: число погибших в ДНР при обстрелах ВСУ 8 июня выросло до пяти, ещё 17 ранены

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Количество погибших в результате обстрелов ДНР украинскими войсками 8 июня увеличилось до пяти. Ещё 17 человек получили ранения.
СЦКК ДНР: число погибших в ДНР при обстрелах ВСУ 8 июня выросло до пяти, ещё 17 ранены
  • РИА Новости

Об этом заявили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 июня поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики. Населённый пункт Горловка: Никитовский район по улице Светлой, 90 погиб мужчина 1960 года рождения», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Также сообщается, что ранения получила женщина 1964 года рождения.

Таким образом, пять человек погибли и 17 получили ранения.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о четырёх погибших в результате обстрела города украинскими военными.

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