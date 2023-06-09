СЦКК ДНР: число погибших в ДНР при обстрелах ВСУ 8 июня выросло до пяти, ещё 17 ранены
- РИА Новости
Об этом заявили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 июня поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики. Населённый пункт Горловка: Никитовский район по улице Светлой, 90 погиб мужчина 1960 года рождения», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.
Также сообщается, что ранения получила женщина 1964 года рождения.
Таким образом, пять человек погибли и 17 получили ранения.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о четырёх погибших в результате обстрела города украинскими военными.