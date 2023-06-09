В офисе Зеленского признали, что Украина не присоединится к НАТО до окончания конфликта

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что Украина не станет членом Североатлантического альянса, пока продолжается конфликт.

Об этом он написал в Twitter.

«Пока продолжается (конфликт. — RT) — Украина не сможет стать членом НАТО», — говорится в сообщении.

При этом украинская армия получает весь спектр вооружения натовского образца, добавил Подоляк.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес также отмечал, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу не произойдёт в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надежды на вступление страны в НАТО становятся всё отдалённее.