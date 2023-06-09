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Экс-разведчик ВС США Риттер: Украина взорвала Каховскую ГЭС ради привлечения внимания

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что власти Украины осуществили подрыв Каховской гидроэлектростанции с целью привлечь внимание западных стран.
Экс-разведчик ВС США Риттер: Украина взорвала Каховскую ГЭС ради привлечения внимания
  • РИА Новости

Об этом Риттер сказал в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

Как отметил экс-разведчик, большинство стран больше не хотят финансировать Украину, потому что устали от неё.

«Поэтому Киев может рассчитывать только на какую-нибудь катастрофу, которая сможет привлечь внимание», — цитирует его РИА Новости.

Риттер напомнил, что Россия много раз предупреждала о планах Киева по провокации на Каховской ГЭС, однако Запад игнорировал эти предупреждения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные геополитические инженеры предпочитают не замечать нацистскую сущность режима Владимира Зеленского.

Он подчеркнул, что ни на Западе, ни в секретариате ООН никто не вспоминает о многократных обстрелах Каховской ГЭС со стороны ВСУ.

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