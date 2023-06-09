Пушилин: замглавы администрации президента Кириенко побывал на передовой в ДНР
- РИА Новости
«С Сергеем Кириенко и Артёмом Жогой проехали по некоторым нашим передовым позициям», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.
По его словам, были обсуждены вопросы снабжения, которое идёт штатно.
Он отметил, что настроение военнослужащих «боевое».
В мае врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что вице-премьер России Татьяна Голикова, Сергей Кириенко и министр здравоохранения Михаил Мурашко посетили регион.