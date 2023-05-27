Кириенко, Голикова и Мурашко посетили Запорожскую область и побывали на разных соцобъектах

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что вице-премьер России Татьяна Голикова, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и министр здравоохранения Михаил Мурашко посетили Запорожскую область.

«С рабочим визитом Запорожскую область посетили первый замруководителя администрации президента России Сергей Владиленович Кириенко, вице-премьер российского правительства Татьяна Алексеевна Голикова и министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко», — написал Балицкий в своём Telegram-канале.

Он отметил, что они лично посетили социальные объекты Запорожской области.

В апреле Мурашко посетил медицинские учреждения Запорожской и Херсонской областей.

В частности, он осмотрел Мелитопольскую областную больницу, Мелитопольский областной родильный дом и Геническую центральную районную больницу.