Кириенко, Голикова и Мурашко посетили Запорожскую область и побывали на разных соцобъектах
- РИА Новости
«С рабочим визитом Запорожскую область посетили первый замруководителя администрации президента России Сергей Владиленович Кириенко, вице-премьер российского правительства Татьяна Алексеевна Голикова и министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко», — написал Балицкий в своём Telegram-канале.
Он отметил, что они лично посетили социальные объекты Запорожской области.
В апреле Мурашко посетил медицинские учреждения Запорожской и Херсонской областей.
В частности, он осмотрел Мелитопольскую областную больницу, Мелитопольский областной родильный дом и Геническую центральную районную больницу.