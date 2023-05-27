Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Кириенко, Голикова и Мурашко посетили Запорожскую область и побывали на разных соцобъектах

Короткая ссылка
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что вице-премьер России Татьяна Голикова, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и министр здравоохранения Михаил Мурашко посетили Запорожскую область.
Кириенко, Голикова и Мурашко посетили Запорожскую область и побывали на разных соцобъектах
  • РИА Новости

«С рабочим визитом Запорожскую область посетили первый замруководителя администрации президента России Сергей Владиленович Кириенко, вице-премьер российского правительства Татьяна Алексеевна Голикова и министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко», — написал Балицкий в своём Telegram-канале.

Он отметил, что они лично посетили социальные объекты Запорожской области.

В апреле Мурашко посетил медицинские учреждения Запорожской и Херсонской областей.

В частности, он осмотрел Мелитопольскую областную больницу, Мелитопольский областной родильный дом и Геническую центральную районную больницу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить