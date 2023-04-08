Глава Минздрава России Мурашко посетил Запорожскую и Херсонскую области

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил медицинские учреждения Запорожской и Херсонской областей.
Глава Минздрава России Мурашко посетил Запорожскую и Херсонскую области
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Мурашко посетил с рабочим визитом Запорожскую и Херсонскую области, где ознакомился с работой учреждений здравоохранения, пообщался с медицинскими работниками и пациентами», — приводит сообщение ТАСС. 

В частности, он осмотрел Мелитопольскую областную больницу, Мелитопольский областной родильный дом и Геническую центральную районную больницу.

Ранее российский президент Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что медицинские работники в новых субъектах России работают в очень тяжёлых условиях и с колоссальной нагрузкой.

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