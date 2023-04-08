Глава Минздрава России Мурашко посетил Запорожскую и Херсонскую области
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
«Мурашко посетил с рабочим визитом Запорожскую и Херсонскую области, где ознакомился с работой учреждений здравоохранения, пообщался с медицинскими работниками и пациентами», — приводит сообщение ТАСС.
В частности, он осмотрел Мелитопольскую областную больницу, Мелитопольский областной родильный дом и Геническую центральную районную больницу.
Ранее российский президент Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что медицинские работники в новых субъектах России работают в очень тяжёлых условиях и с колоссальной нагрузкой.