Глава Минздрава России Мурашко посетил Запорожскую и Херсонскую области

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил медицинские учреждения Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Мурашко посетил с рабочим визитом Запорожскую и Херсонскую области, где ознакомился с работой учреждений здравоохранения, пообщался с медицинскими работниками и пациентами», — приводит сообщение ТАСС.

В частности, он осмотрел Мелитопольскую областную больницу, Мелитопольский областной родильный дом и Геническую центральную районную больницу.

Ранее российский президент Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что медицинские работники в новых субъектах России работают в очень тяжёлых условиях и с колоссальной нагрузкой.