ВС России уничтожили до 410 военных ВСУ за сутки на Донецком направлении.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

«В ходе боёв за сутки уничтожено до 410 украинских военнослужащих», — сказано в сводке ведомства.

Кроме того, российские военные уничтожили четыре танка, восемь боевых машин пехоты, семь автомобилей, артиллерийскую систему американского производства М777 и гаубицу «Мста-Б» ВСУ.

6 июня врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска после попыток прорыва в Донецкой Народной Республике накануне были отброшены, неся потери.