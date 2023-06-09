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Минобороны: ВС России за сутки уничтожили до 450 военных ВСУ на Донецком направлении

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ВС России уничтожили до 410 военных ВСУ за сутки на Донецком направлении.
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили до 450 военных ВСУ на Донецком направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщает Министерство обороны России.

«В ходе боёв за сутки уничтожено до 410 украинских военнослужащих», — сказано в сводке ведомства.

Кроме того, российские военные уничтожили четыре танка, восемь боевых машин пехоты, семь автомобилей, артиллерийскую систему американского производства М777 и гаубицу «Мста-Б» ВСУ.

6 июня врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска после попыток прорыва в Донецкой Народной Республике накануне были отброшены, неся потери.

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