Рогов: ВСУ перебрасывают 30 тысяч бойцов из-под Херсона на Запорожское направление
- AP
Об этом пишет ТАСС.
Говоря о перебрасывании группировок, он отметил, что если изначально речь шла о 10 тыс. украинских боевиков, то, по последним подтверждённым данным, как минимум более 30 тыс. боевиков «перебрасываются на Запорожское направление с Херсонского».
«После уничтожения Каховской ГЭС и их перехода в глухую оборону, что подтверждается средствами визуального контроля», — сказал Рогов.
По его словам, ВС Украины пытаются организовать новые атаки в Запорожской области.
ВС России делают всё возможное, чтобы не допустить прорыва вглубь линии обороны, отметил он.