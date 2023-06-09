Рогов: ВСУ перебрасывают 30 тысяч бойцов из-под Херсона на Запорожское направление

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что ВС Украины перебрасывают более 30 тыс. военнослужащих на Запорожское направление.

Об этом пишет ТАСС.

Говоря о перебрасывании группировок, он отметил, что если изначально речь шла о 10 тыс. украинских боевиков, то, по последним подтверждённым данным, как минимум более 30 тыс. боевиков «перебрасываются на Запорожское направление с Херсонского».

«После уничтожения Каховской ГЭС и их перехода в глухую оборону, что подтверждается средствами визуального контроля», — сказал Рогов.

По его словам, ВС Украины пытаются организовать новые атаки в Запорожской области.

ВС России делают всё возможное, чтобы не допустить прорыва вглубь линии обороны, отметил он.