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Рогов: ВСУ перебрасывают 30 тысяч бойцов из-под Херсона на Запорожское направление

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что ВС Украины перебрасывают более 30 тыс. военнослужащих на Запорожское направление.
Рогов: ВСУ перебрасывают 30 тысяч бойцов из-под Херсона на Запорожское направление
  • AP

Об этом пишет ТАСС.

Говоря о перебрасывании группировок, он отметил, что если изначально речь шла о 10 тыс. украинских боевиков, то, по последним подтверждённым данным, как минимум более 30 тыс. боевиков «перебрасываются на Запорожское направление с Херсонского».

«После уничтожения Каховской ГЭС и их перехода в глухую оборону, что подтверждается средствами визуального контроля», — сказал Рогов.

По его словам, ВС Украины пытаются организовать новые атаки в Запорожской области.

ВС России делают всё возможное, чтобы не допустить прорыва вглубь линии обороны, отметил он.

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