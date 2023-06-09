Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об ожесточённых боях на линии соприкосновения в Запорожской области.

Об этом пишет РИА Новости.

«Ожесточённые бои продолжаются. ВСУ предпринимают новые попытки атак на различных участках фронта», — заявил он.

По словам Рогова, ВС России делают всё возможное, чтобы не допустить прорыва вглубь линии обороны и «в целом линия фронта остаётся устойчивой».

Он отметил, что украинская армия несёт большие потери.

Противник спустя сутки после активизации боёв на Запорожском направлении не смог добиться существенных тактических продвижений, добавил Рогов.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ намеренно занижает потери среди личного состава при ведении наступления в зоне специальной военной операции.

Командир подразделения ВС России сообщил, что расчёт противотанкового ракетного комплекса уничтожил две БМП Bradley ВСУ на Запорожском направлении.