Минобороны России: ВСУ во время контрнаступления понесли первые потери на минных полях

Вооружённые силы Украины в ходе контрнаступления понесли первые потери на минных полях, сообщил командующий российской группировкой войск на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук.

«Первые серьёзные потери противник понёс при попытке преодоления минных полей», — сказал он.

По словам Романчука, четыре украинских танка подорвались сразу же при выходе на минные поля.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что специально подготовленные для прорыва российской обороны резервы ВСУ не выполнили задачу в Запорожской области.

По его словам, за сутки боёв, которые велись 7 июня, украинские войска потеряли 945 человек и 33 танка.

Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники и танков Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении.