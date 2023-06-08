МО: 42-я мотострелковая дивизия ВС России проявила героизм при отражении атак ВСУ

Командующий группировкой Вооружённых сил России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук сообщил, что подразделения 42-й мотострелковой дивизии ВС России проявили мужество и героизм при отражении наступления украинской армии.

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