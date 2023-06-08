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МО: 42-я мотострелковая дивизия ВС России проявила героизм при отражении атак ВСУ

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Командующий группировкой Вооружённых сил России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук сообщил, что подразделения 42-й мотострелковой дивизии ВС России проявили мужество и героизм при отражении наступления украинской армии.
МО: 42-я мотострелковая дивизия ВС России проявила героизм при отражении атак ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Подразделения 42-й мотострелковой дивизии проявили мужество, героизм, смелость, обеспечили устойчивость обороны и достойно выполнили поставленную задачу», — заявил он.

Романчук также сообщил, что артиллерия украинской армии в ходе её попытки наступать на Запорожском направлении была подавлена при помощи контрбатарейной борьбы.

Затем российская артиллерия продолжила наносить огневое поражение противнику.

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