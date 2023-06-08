МО: 42-я мотострелковая дивизия ВС России проявила героизм при отражении атак ВСУ
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«Подразделения 42-й мотострелковой дивизии проявили мужество, героизм, смелость, обеспечили устойчивость обороны и достойно выполнили поставленную задачу», — заявил он.
Романчук также сообщил, что артиллерия украинской армии в ходе её попытки наступать на Запорожском направлении была подавлена при помощи контрбатарейной борьбы.
Затем российская артиллерия продолжила наносить огневое поражение противнику.