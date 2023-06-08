Рогов сообщил, что при взрыве автомобиля в Бердянске никто не пострадал
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что при взрыве автомобиля в Бердянске в Запорожской области никто не пострадал.
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«При взрыве автомобиля в Бердянске никто не пострадал», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной взрыва стало неисправное оборудование.
Информация о взрыве автомобиля появилась 8 июня.
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