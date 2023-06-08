Рогов сообщил, что при взрыве автомобиля в Бердянске никто не пострадал

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что при взрыве автомобиля в Бердянске в Запорожской области никто не пострадал.

РИА Новости

Об этом он написал в Telegram. «При взрыве автомобиля в Бердянске никто не пострадал», — говорится в сообщении. По предварительным данным, причиной взрыва стало неисправное оборудование. Информация о взрыве автомобиля появилась 8 июня.