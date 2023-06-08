МО России: ВСУ не удалось достичь внезапности нападения на Запорожском направлении

Разведка не позволила украинским военным атаковать на Запорожском направлении внезапно, авиация открыла огонь по противнику ещё на исходных позициях. Об этом сообщил командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук.

«Действиями разведывательных подразделений противнику не удалось достичь внезапности в выполнении своей задачи», — сказал он.

Романчук подчеркнул, что украинские военные ночью попытались атаковать силами усиленной механизированной бригады в составе четырёх усиленных механизированных батальонов.

Украинские войска попали под огневое поражение российской бомбардировочной и штурмовой авиации.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что специально подготовленные для прорыва российской обороны резервы ВСУ не выполнили задачу в Запорожской области.

По его словам, за сутки боёв, которые велись 7 июня, украинские войска потеряли 945 человек и 33 танка.