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МО России: ВСУ не удалось достичь внезапности нападения на Запорожском направлении

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Разведка не позволила украинским военным атаковать на Запорожском направлении внезапно, авиация открыла огонь по противнику ещё на исходных позициях. Об этом сообщил командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук.
МО России: ВСУ не удалось достичь внезапности нападения на Запорожском направлении
  • AP
  • © Roman Chop

«Действиями разведывательных подразделений противнику не удалось достичь внезапности в выполнении своей задачи», — сказал он.

Романчук подчеркнул, что украинские военные ночью попытались атаковать силами усиленной механизированной бригады в составе четырёх усиленных механизированных батальонов.

Украинские войска попали под огневое поражение российской бомбардировочной и штурмовой авиации.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что специально подготовленные для прорыва российской обороны резервы ВСУ не выполнили задачу в Запорожской области.

По его словам, за сутки боёв, которые велись 7 июня, украинские войска потеряли 945 человек и 33 танка.

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