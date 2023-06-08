МО России: ВСУ не удалось достичь внезапности нападения на Запорожском направлении
- AP
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«Действиями разведывательных подразделений противнику не удалось достичь внезапности в выполнении своей задачи», — сказал он.
Романчук подчеркнул, что украинские военные ночью попытались атаковать силами усиленной механизированной бригады в составе четырёх усиленных механизированных батальонов.
Украинские войска попали под огневое поражение российской бомбардировочной и штурмовой авиации.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что специально подготовленные для прорыва российской обороны резервы ВСУ не выполнили задачу в Запорожской области.
По его словам, за сутки боёв, которые велись 7 июня, украинские войска потеряли 945 человек и 33 танка.