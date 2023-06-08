CNN: украинская армия несёт большие потери в живой силе и технике

Вооружённые силы Украины несут большие потери в живой силе и военной технике в результате контрнаступления, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников США.

«Украинские силы понесли потери в тяжёлой технике и солдатах», — говорится в публикации.

Один из собеседников телеканала назвал потери ВСУ «значительными».

Отмечается, что украинская армия в ходе контрнаступления потеряла по меньшей мере несколько защищённых от мин и атак из засад транспортных средств, переданных Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что украинские военные минувшей ночью в 01:30 численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники попытались прорвать оборону на Запорожском направлении.

Противник был своевременно обнаружен, по нему нанесли превентивный удар артиллерией, авиацией и противотанковыми средствами.