Представительство ДНР: мирный житель погиб в результате обстрела Владимировки ВСУ
- РИА Новости
«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 июня по состоянию на 17:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населённый пункт Владимировка (Волновахский район). Погиб мужчина 1975 года рождения», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.
Ранее в представительстве сообщили, что украинские военные нанесли удар по городу Волновахе в ДНР с применением РСЗО, выпустив четыре снаряда.