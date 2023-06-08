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Представительство ДНР: мирный житель погиб в результате обстрела Владимировки ВСУ

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В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что мирный житель погиб в результате обстрела Владимировки ВС Украины.
Представительство ДНР: мирный житель погиб в результате обстрела Владимировки ВСУ
  • РИА Новости

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 июня по состоянию на 17:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населённый пункт Владимировка (Волновахский район). Погиб мужчина 1975 года рождения», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее в представительстве сообщили, что украинские военные нанесли удар по городу Волновахе в ДНР с применением РСЗО, выпустив четыре снаряда.

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