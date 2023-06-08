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ВС Украины выпустили по Волновахе в ДНР четыре снаряда из РСЗО

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Украинские военные нанесли удар по городу Волновахе в ДНР с применением РСЗО, выпустив четыре снаряда.
ВС Украины выпустили по Волновахе в ДНР четыре снаряда из РСЗО
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

Об этом сообщает представительство региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:00 — населённый пункт Богатырь — населённый пункт Волноваха. Выпущено четыре ракеты из РСЗО», — сказано в заявлении ведомства в Telegram.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что два человека погибли и десять получили ранения в результате обстрела центра города украинскими военными.

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