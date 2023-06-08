Путин обсудил с Сальдо ситуацию в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо ситуацию в регионе после разрушения Каховской гидроэлектростанции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент Путин переговорил по телефону с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пескова, Сальдо рассказал Путину о ситуации в регионе после ЧП на Каховской ГЭС.

По итогам беседы глава государства поручил МЧС оказать всю необходимую помощь домохозяйствам, которые пострадали от разрушения ГЭС, добавил Песков.

Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что самая сложная ситуация после разрушения Каховской ГЭС сохраняется в подтопленных Алёшках и Голой Пристани.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщал, что в Херсонской области откачку воды после затопления начнут в четверг, 8 июня.