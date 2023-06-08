Рогов сообщил о взрыве в подконтрольном киевским властям городе Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном киевским властям городе Запорожье произошёл взрыв.

Об этом он написал в Telegram.

«В Запорожье громко», — говорится в сообщении.

Рогов добавил, что в городе объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что украинские военные минувшей ночью в 01:30 численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники попытались прорвать оборону на Запорожском направлении.

Противник был своевременно обнаружен, по нему нанесли превентивный удар артиллерией, авиацией и противотанковыми средствами.