Рогов сообщил о взрыве в подконтрольном киевским властям городе Запорожье
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«В Запорожье громко», — говорится в сообщении.
Рогов добавил, что в городе объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что украинские военные минувшей ночью в 01:30 численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники попытались прорвать оборону на Запорожском направлении.
Противник был своевременно обнаружен, по нему нанесли превентивный удар артиллерией, авиацией и противотанковыми средствами.