Патрушев: Украина представляет угрозу ОДКБ в плане разработки и применения ядерного оружия
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Его заявление приводит «Российская газета».
Говоря о необходимости демилитаризации Украины, Патрушев отметил, что это вызвано тем, что насыщенная вооружением Украина представляет угрозу России и в целом для ОДКБ, «в том числе с точки зрения разработки и применения ядерного, химического и биологического оружия».
Ранее секретарь Совета безопасности России заявил, что руководители Украины были готовы к миру с Россией, но отказались из-за США.
Также Патрушев отметил, что США и Великобритании не жалко тех людей, которые гибнут в конфликте, потому что это не их люди.