Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина представляет угрозу Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в плане разработки и применения ядерного оружия.

Его заявление приводит «Российская газета».

Говоря о необходимости демилитаризации Украины, Патрушев отметил, что это вызвано тем, что насыщенная вооружением Украина представляет угрозу России и в целом для ОДКБ, «в том числе с точки зрения разработки и применения ядерного, химического и биологического оружия».

Ранее секретарь Совета безопасности России заявил, что руководители Украины были готовы к миру с Россией, но отказались из-за США.

Также Патрушев отметил, что США и Великобритании не жалко тех людей, которые гибнут в конфликте, потому что это не их люди.