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Патрушев: Украина представляет угрозу ОДКБ в плане разработки и применения ядерного оружия

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина представляет угрозу Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в плане разработки и применения ядерного оружия.
Патрушев: Украина представляет угрозу ОДКБ в плане разработки и применения ядерного оружия
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Его заявление приводит «Российская газета».

Говоря о необходимости демилитаризации Украины, Патрушев отметил, что это вызвано тем, что насыщенная вооружением Украина представляет угрозу России и в целом для ОДКБ, «в том числе с точки зрения разработки и применения ядерного, химического и биологического оружия».

Ранее секретарь Совета безопасности России заявил, что руководители Украины были готовы к миру с Россией, но отказались из-за США.

Также Патрушев отметил, что США и Великобритании не жалко тех людей, которые гибнут в конфликте, потому что это не их люди.

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