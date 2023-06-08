В ЛНР заявили об использовании ВСУ ракет Storm Shadow при обстреле Луганска

Украинские военные применили ракеты Storm Shadow производства Франции и Британии при обстреле Луганска, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

«Обстрел города Луганска 8 июня 2023 г. произведён вооружёнными формированиями Украины с применением англо-французских малозаметных крылатых ракет большой дальности воздушного базирования Storm Shado», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе обстрела были обнаружены фрагменты отбрасываемого носового конуса ракеты.

Ранее военкор RT рассказал, что в Луганске были слышны взрывы, перед этим раздался звук, похожий на пролёт ракет Storm Shadow.