Пасечник: четыре человека пострадали при обстреле промзоны Луганска со стороны ВСУ
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что четыре человека пострадали при обстреле промзоны Луганска со стороны украинской армии.
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Пострадавшим оказывают помощь.
На месте работают спасатели.
Ранее военкор RT рассказал, что в Луганске были слышны взрывы, перед этим раздался звук, похожий на пролёт ракет Storm Shadow.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»