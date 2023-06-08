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Пасечник: четыре человека пострадали при обстреле промзоны Луганска со стороны ВСУ

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Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что четыре человека пострадали при обстреле промзоны Луганска со стороны украинской армии.
Пасечник: четыре человека пострадали при обстреле промзоны Луганска со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Пострадавшим оказывают помощь.

На месте работают спасатели.

Ранее военкор RT рассказал, что в Луганске были слышны взрывы, перед этим раздался звук, похожий на пролёт ракет Storm Shadow.

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