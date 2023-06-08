Пасечник: четыре человека пострадали при обстреле промзоны Луганска со стороны ВСУ

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что четыре человека пострадали при обстреле промзоны Луганска со стороны украинской армии.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Пострадавшим оказывают помощь.

На месте работают спасатели.

Ранее военкор RT рассказал, что в Луганске были слышны взрывы, перед этим раздался звук, похожий на пролёт ракет Storm Shadow.