Потери украинских военных на трёх направлениях в зоне СВО за последнюю неделю выросли в три раза по сравнению с показателями прошлой недели, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Речь идёт о Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.

«В зоне ответственности Южной группировки войск на Луганском тактическом направлении противник несёт большие потери. Безвозвратные и санитарные потери противника по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели (с понедельника по среду) увеличились втрое», — сказал Марочко.

По данным Министерства обороны России, за три дня боёв потери ВСУ составили до 3715 военных. Противник потерял 52 танка, 207 бронемашин, пять самолётов, два вертолёта и 48 орудий полевой артиллерии, а также 53 БПЛА.