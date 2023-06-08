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Марочко сообщил, что потери ВСУ на трёх направлениях за неделю выросли в три раза

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Потери украинских военных на трёх направлениях в зоне СВО за последнюю неделю выросли в три раза по сравнению с показателями прошлой недели, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко сообщил, что потери ВСУ на трёх направлениях за неделю выросли в три раза
  • AP
  • © Libkos

Речь идёт о Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.

«В зоне ответственности Южной группировки войск на Луганском тактическом направлении противник несёт большие потери. Безвозвратные и санитарные потери противника по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели (с понедельника по среду) увеличились втрое», — сказал Марочко.

По данным Министерства обороны России, за три дня боёв потери ВСУ составили до 3715 военных. Противник потерял 52 танка, 207 бронемашин, пять самолётов, два вертолёта и 48 орудий полевой артиллерии, а также 53 БПЛА.

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