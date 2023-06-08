Марочко сообщил об уничтожении офицеров ВСУ, руководивших наступлением у Белогоровки в ЛНР
- РИА Новости
Его слова приводит РИА Новости.
По данным Марочко, удар был нанесён российской артиллерией.
По его словам, в результате были уничтожены офицеры Вооружённых сил Украины, командовавшие наступлением в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике.
Также Марочко заявил, что, по неподтверждённым данным, в пункте находились иностранцы из стран НАТО.
6 июня Минобороны России сообщало, что российские войска ночью нанесли удар высокоточным оружием по одному из центров принятия решений Вооружённых сил Украины.