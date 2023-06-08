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Марочко сообщил об уничтожении офицеров ВСУ, руководивших наступлением у Белогоровки в ЛНР

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о поражении на Краснолиманском направлении командно-наблюдательного пункта украинской армии.
Марочко сообщил об уничтожении офицеров ВСУ, руководивших наступлением у Белогоровки в ЛНР
  • РИА Новости

Его слова приводит РИА Новости.

По данным Марочко, удар был нанесён российской артиллерией.

По его словам, в результате были уничтожены офицеры Вооружённых сил Украины, командовавшие наступлением в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике.

Также Марочко заявил, что, по неподтверждённым данным, в пункте находились иностранцы из стран НАТО.

6 июня Минобороны России сообщало, что российские войска ночью нанесли удар высокоточным оружием по одному из центров принятия решений Вооружённых сил Украины.

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