В правительстве Казахстана сообщили, что не давали банкам установок по переводам в рублях
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По его словам, каждый банк сам определяет, как действовать по этому поводу.
«Со стороны правительства никаких установок не было», — подчеркнул министр, его слова приводит ТАСС.
В мае председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сообщил, что главы стран — членов ЕАЭС по итогам саммита объединения в Москве подписали 15 документов, направленных на углубление интеграции.