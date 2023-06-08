Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В правительстве Казахстана сообщили, что не давали банкам установок по переводам в рублях

Короткая ссылка
Правительство Казахстана не ограничивало работу банковского сектора, которая касается переводов в рублях, сообщил вице-премьер — министр финансов республики Ерулан Жамаубаев.
В правительстве Казахстана сообщили, что не давали банкам установок по переводам в рублях
  • Gettyimages.ru

По его словам, каждый банк сам определяет, как действовать по этому поводу.

«Со стороны правительства никаких установок не было», — подчеркнул министр, его слова приводит ТАСС.

В мае председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сообщил, что главы стран — членов ЕАЭС по итогам саммита объединения в Москве подписали 15 документов, направленных на углубление интеграции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить