В правительстве Казахстана сообщили, что не давали банкам установок по переводам в рублях

Правительство Казахстана не ограничивало работу банковского сектора, которая касается переводов в рублях, сообщил вице-премьер — министр финансов республики Ерулан Жамаубаев.

По его словам, каждый банк сам определяет, как действовать по этому поводу.

«Со стороны правительства никаких установок не было», — подчеркнул министр, его слова приводит ТАСС.

В мае председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сообщил, что главы стран — членов ЕАЭС по итогам саммита объединения в Москве подписали 15 документов, направленных на углубление интеграции.