Войска России барражирующим боеприпасом уничтожили РЛС из состава украинского ЗРК IRIS-T

Войска России при помощи барражирующего боеприпаса уничтожили радиолокационную станцию из состава ЗРК IRIS-T SLM, поставленного из Германии, сообщили в Министерстве обороны.

Как пишет ТАСС, речь идёт о поражении многофункциональной радиолокационной РЛС TRML-4D из состава ЗРК IRIS-T SLM.

«Расчётами БПЛА подразделения ВДВ была выявлена позиция ЗРК IRIS-T SLM, после чего по многофункциональной радиолокационной станции комплекса ПВО был нанесён удар барражирующим боеприпасом. Ударом БПЛА РЛС уничтожена», — сообщило Минобороны.

Также военнослужащие группировки войск «Восток» при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили на Южно-Донецком направлении вражескую самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab.