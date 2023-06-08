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Войска России барражирующим боеприпасом уничтожили РЛС из состава украинского ЗРК IRIS-T

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Войска России при помощи барражирующего боеприпаса уничтожили радиолокационную станцию из состава ЗРК IRIS-T SLM, поставленного из Германии, сообщили в Министерстве обороны.
Войска России барражирующим боеприпасом уничтожили РЛС из состава украинского ЗРК IRIS-T
  • Gettyimages.ru

Как пишет ТАСС, речь идёт о поражении многофункциональной радиолокационной РЛС TRML-4D из состава ЗРК IRIS-T SLM.

«Расчётами БПЛА подразделения ВДВ была выявлена позиция ЗРК IRIS-T SLM, после чего по многофункциональной радиолокационной станции комплекса ПВО был нанесён удар барражирующим боеприпасом. Ударом БПЛА РЛС уничтожена», — сообщило Минобороны.

Также военнослужащие группировки войск «Восток» при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили на Южно-Донецком направлении вражескую самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab.

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