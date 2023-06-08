Рогов: ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области, предположительно, из РСЗО HIMARS
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что огонь вёлся, предположительно, из РСЗО HIMARS.
«Такого массированного удара по городу не было за всё время проведения СВО», — говорится в сообщении.
Рогов добавил, что Токмак является одной из ключевых точек российской обороны на Запорожском направлении.
Днём ранее Рогов сообщал о работе средств ПВО в Мелитополе.
Также, по его словам, ВСУ могут перебросить из-под Херсона на другие направления до 10 тыс. боевиков.