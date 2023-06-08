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Рогов: ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области, предположительно, из РСЗО HIMARS

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Отмечается, что огонь вёлся, предположительно, из РСЗО HIMARS.

«Такого массированного удара по городу не было за всё время проведения СВО», — говорится в сообщении.

Рогов добавил, что Токмак является одной из ключевых точек российской обороны на Запорожском направлении.

Днём ранее Рогов сообщал о работе средств ПВО в Мелитополе.

Также, по его словам, ВСУ могут перебросить из-под Херсона на другие направления до 10 тыс. боевиков.

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