Гросси назвал серьёзной ситуацию вокруг Каховской ГЭС

Ситуация вокруг Каховской ГЭС серьёзная, но оснований для паники нет.

Об этом заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

«Мы не хотим раздувать пламя, сеять панику, потому что для этого нет основания. В то же время это серьёзная ситуация. Мы не хотим её приуменьшать, говоря, что проблемы здесь нет», — отметил Гросси.

Ранее сотрудники Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и других агентств всемирной организации прибыли в подконтрольный Киеву Херсон, где проводят оценку ситуации на Каховской гидроэлектростанции.