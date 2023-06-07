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Гросси назвал серьёзной ситуацию вокруг Каховской ГЭС

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Ситуация вокруг Каховской ГЭС серьёзная, но оснований для паники нет.
Гросси назвал серьёзной ситуацию вокруг Каховской ГЭС
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Kronsteiner

Об этом заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

«Мы не хотим раздувать пламя, сеять панику, потому что для этого нет основания. В то же время это серьёзная ситуация. Мы не хотим её приуменьшать, говоря, что проблемы здесь нет», — отметил Гросси.

Ранее сотрудники Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и других агентств всемирной организации прибыли в подконтрольный Киеву Херсон, где проводят оценку ситуации на Каховской гидроэлектростанции.

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