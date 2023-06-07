Жители рассказали, что самый знаменитый дом Новой Каховки не пострадал при подтоплении
- РИА Новости
- © Дмитрий Макеев
«Дом стоит, и вода далеко от него. В Новой Каховке она затопила берег и две улицы и начала снижаться немножко», — сказал один житель.
По данным местных жителей, крупные затопления зафиксированы ниже по Днепру.
Слова на торце здания — из известной советской песни «Пусть всегда будет солнце».
В 2001 году местная жительница спросила знатоков, как в шутку прозвали этот дом. Игроки ответили: «Папин дом».
Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что уровень воды в городе опустился на один метр от уровня вечера вторника 6 июня.
В Херсонской области введён режим ЧС из-за затопления после подрыва Каховской ГЭС.