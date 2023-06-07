Жители рассказали, что самый знаменитый дом Новой Каховки не пострадал при подтоплении

Жители Херсонской области рассказали RT, что самый знаменитый дом Новой Каховки, про который спрашивали знатоков «Что? Где? Когда?», не пострадал при подтоплении.

«Дом стоит, и вода далеко от него. В Новой Каховке она затопила берег и две улицы и начала снижаться немножко», — сказал один житель.

По данным местных жителей, крупные затопления зафиксированы ниже по Днепру.

Слова на торце здания — из известной советской песни «Пусть всегда будет солнце».

В 2001 году местная жительница спросила знатоков, как в шутку прозвали этот дом. Игроки ответили: «Папин дом».

Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что уровень воды в городе опустился на один метр от уровня вечера вторника 6 июня.

В Херсонской области введён режим ЧС из-за затопления после подрыва Каховской ГЭС.