Глава администрации Леонтьев: вода в Новой Каховке опустилась на метр с вечера 6 июня
- РИА Новости
- © Дмитрий Макеев
Как передаёт его слова ТАСС, Новая Каховка первая ощутила «удар и результат террористического акта».
«У нас уровень воды поднимался выше 12 метров, и начиная со вчерашнего позднего вечера у нас вода упала на метр», — сказал Леонтьев.
Ранее в госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что 20 населённых пунктов подтоплены на подконтрольной Киеву части Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС.
В Херсонской области введён режим ЧС из-за затопления после подрыва Каховской ГЭС.
Утром 6 июня Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.