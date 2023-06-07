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Глава администрации Леонтьев: вода в Новой Каховке опустилась на метр с вечера 6 июня

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Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев в среду в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что уровень воды в городе опустился на один метр от уровня вечера вторника 6 июня.
Глава администрации Леонтьев: вода в Новой Каховке опустилась на метр с вечера 6 июня
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Макеев

Как передаёт его слова ТАСС, Новая Каховка первая ощутила «удар и результат террористического акта».

«У нас уровень воды поднимался выше 12 метров, и начиная со вчерашнего позднего вечера у нас вода упала на метр», — сказал Леонтьев.

Ранее в госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что 20 населённых пунктов подтоплены на подконтрольной Киеву части Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС.

В Херсонской области введён режим ЧС из-за затопления после подрыва Каховской ГЭС.

Утром 6 июня Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

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