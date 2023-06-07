МИД России: однажды Киев направит «террористическое нутро» против своих создателей

Однажды украинский режим направит «террористическое нутро» против своих создателей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, так происходило со всеми террористическими организациями.

«Сначала Запад их с ложечки кормил, взращивал, потом уже откармливал, думая, что на убой, а потом оказывалось, что делал это всё на убой себе, потому что в какой-то момент эти монстры начинали пожирать своих создателей», — сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что Киев вне всяких сомнений повернёт своё «террористическое нутро» против создателей.

Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может разочаровывать Запад, поскольку это может стоить ему не только политического поста, но и жизни.