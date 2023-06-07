Российские войска сбили истребители Су-27 и МиГ-29 ВСУ в зоне спецоперации

Российские войска сбили истребители Су-27 и МиГ-29 Вооружённых сил Украины в зоне спецоперации в течение суток. Об этом информирует Минобороны России.

AP

© Efrem Lukatsky