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Российские войска сбили истребители Су-27 и МиГ-29 ВСУ в зоне спецоперации

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Российские войска сбили истребители Су-27 и МиГ-29 Вооружённых сил Украины в зоне спецоперации в течение суток. Об этом информирует Минобороны России.
Российские войска сбили истребители Су-27 и МиГ-29 ВСУ в зоне спецоперации
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

В частности, средства противовоздушной обороны России сбили истребитель Су-27 Воздушных сил Украины в районе Никифоровки (ДНР). 

Истребитель МиГ-29 украинской армии сбит в районе населённого пункта Любицкое Запорожской области.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что зенитные ракетные системы С-300, С-350 и С-400 показывают высокую эффективность по уничтожению украинских воздушных целей в ходе спецоперации.

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