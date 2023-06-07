Российские войска сбили истребители Су-27 и МиГ-29 ВСУ в зоне спецоперации
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В частности, средства противовоздушной обороны России сбили истребитель Су-27 Воздушных сил Украины в районе Никифоровки (ДНР).
Истребитель МиГ-29 украинской армии сбит в районе населённого пункта Любицкое Запорожской области.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что зенитные ракетные системы С-300, С-350 и С-400 показывают высокую эффективность по уничтожению украинских воздушных целей в ходе спецоперации.