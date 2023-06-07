Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Трое военных ВСУ сдались российским бойцам после попытки пробраться на левобережье Днепра

Короткая ссылка
Трое военных Вооружённых сил сдались российским бойцам после попытки пробраться на левобережье Днепра между населёнными пунктами Софиевка и Васильевка. Об этом рассказал RT источник в оперативных службах.

Инцидент произошёл 28 мая около 5 часов утра.

Российские военные не стали стрелять по военным ВСУ, увидев белую тряпку. Они их задержали и допросили.

У военных ВСУ были изъяты автоматы АК-74 с боекомплектом на 360 патронов.

Теперь задержанные активно рассказывают о местоположении своей бригады.

Ранее сообщалось, что российские бойцы из группировки войск «Юг» на Марьинском направлении вдвоём захватили опорный пункт украинской армии и взяли в плен четырёх военных ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить