Трое военных ВСУ сдались российским бойцам после попытки пробраться на левобережье Днепра
Инцидент произошёл 28 мая около 5 часов утра.
Российские военные не стали стрелять по военным ВСУ, увидев белую тряпку. Они их задержали и допросили.
У военных ВСУ были изъяты автоматы АК-74 с боекомплектом на 360 патронов.
Теперь задержанные активно рассказывают о местоположении своей бригады.
Ранее сообщалось, что российские бойцы из группировки войск «Юг» на Марьинском направлении вдвоём захватили опорный пункт украинской армии и взяли в плен четырёх военных ВСУ.