Трое военных Вооружённых сил сдались российским бойцам после попытки пробраться на левобережье Днепра между населёнными пунктами Софиевка и Васильевка. Об этом рассказал RT источник в оперативных службах.

Инцидент произошёл 28 мая около 5 часов утра.

Российские военные не стали стрелять по военным ВСУ, увидев белую тряпку. Они их задержали и допросили.

У военных ВСУ были изъяты автоматы АК-74 с боекомплектом на 360 патронов.

Теперь задержанные активно рассказывают о местоположении своей бригады.

Ранее сообщалось, что российские бойцы из группировки войск «Юг» на Марьинском направлении вдвоём захватили опорный пункт украинской армии и взяли в плен четырёх военных ВСУ.