Командир расчёта гаубицы Д-30 сообщил о продвижении пехоты ЗВО на Купянском направлении
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«На данном участке пару дней назад мы провели наступательные действия, захватили территорию около 200 метров, наша пехота захватила», — рассказал он.
Командир добавил, что теперь ожидается контратака противника.
Его сослуживец с позывным Поплавок сообщил, что расчёты гаубиц активно поддерживают пехотинцев огнём.
Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские лётчики и артиллеристы группировки нанесли удар по позициям трёх украинских бригад.