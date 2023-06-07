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Командир расчёта гаубицы Д-30 сообщил о продвижении пехоты ЗВО на Купянском направлении

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Командир расчёта гаубицы Д-30 сообщил, что подразделения ЗВО продвинулись на Купянском направлении.
Командир расчёта гаубицы Д-30 сообщил о продвижении пехоты ЗВО на Купянском направлении
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«На данном участке пару дней назад мы провели наступательные действия, захватили территорию около 200 метров, наша пехота захватила», — рассказал он.

Командир добавил, что теперь ожидается контратака противника.

Его сослуживец с позывным Поплавок сообщил, что расчёты гаубиц активно поддерживают пехотинцев огнём.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские лётчики и артиллеристы группировки нанесли удар по позициям трёх украинских бригад.

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