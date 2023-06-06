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СЦКК ДНР: два мирных жителя пострадали при обстреле Волновахского района

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Два человека пострадали в результате обстрела населённого пункта Урожайное Волновахского района со стороны украинских военных.
СЦКК ДНР: два мирных жителя пострадали при обстреле Волновахского района
  • РИА Новости

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 июня по состоянию на 20:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц. Населённый пункт Урожайное (Волновахский район): по улице Центральной, 7, ранены мужчина 1965 года рождения и женщина 1967 года рождения», — сообщает ведомство в Telegram.

Ранее в представительстве сообщили, что украинские войска выпустили по Горловке в Донецкой Народной Республике 13 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

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