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В столице Киргизии прошла торжественная церемония открытия Пушкинских дней

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Торжественная церемония открытия Пушкинских дней в Киргизии состоялась в столице республики.
В столице Киргизии прошла торжественная церемония открытия Пушкинских дней
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в республике.

«6 июня у памятника Александру Сергеевичу Пушкину при Кыргызско-Российском (Славянском) университете состоялось торжественное открытие Пушкинских дней в Кыргызстане, приуроченных к Международному дню русского языка», — заявил представитель посольства.

По его словам, участие в церемонии принял посол России в Киргизии Николай Удовиченко.

В ходе выступления он процитировал известного киргизского писателя Чингиза Айтматова, утверждавшего, что тот, кто полюбит Пушкина, тот не может не полюбить русский язык.

В Кишинёве также прошло празднование Дня русского языка и 224-й годовщины со дня рождения Александра Пушкина.

В центральном парке имени Стефана Великого у бюста поэта собрались почитатели таланта русского классика, депутаты парламента, политики, руководство Россотрудничества в Кишинёве, представители ряда дипмиссий в Молдавии, включая посольство России.

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