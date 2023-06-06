В столице Киргизии прошла торжественная церемония открытия Пушкинских дней

Торжественная церемония открытия Пушкинских дней в Киргизии состоялась в столице республики.

Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в республике.

«6 июня у памятника Александру Сергеевичу Пушкину при Кыргызско-Российском (Славянском) университете состоялось торжественное открытие Пушкинских дней в Кыргызстане, приуроченных к Международному дню русского языка», — заявил представитель посольства.

По его словам, участие в церемонии принял посол России в Киргизии Николай Удовиченко.

В ходе выступления он процитировал известного киргизского писателя Чингиза Айтматова, утверждавшего, что тот, кто полюбит Пушкина, тот не может не полюбить русский язык.

В Кишинёве также прошло празднование Дня русского языка и 224-й годовщины со дня рождения Александра Пушкина.

В центральном парке имени Стефана Великого у бюста поэта собрались почитатели таланта русского классика, депутаты парламента, политики, руководство Россотрудничества в Кишинёве, представители ряда дипмиссий в Молдавии, включая посольство России.