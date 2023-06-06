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Молдавские сапёры проведут тренинги по разминированию для украинских военных

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Сапёры национальной армии Молдавии проведут тренинги по разминированию для украинских военнослужащих, сообщает Минобороны страны.
Молдавские сапёры проведут тренинги по разминированию для украинских военных
  • Gettyimages.ru

«Начинаются четырёхнедельные курсы подготовки в области идентификации и обезвреживания взрывоопасных предметов, которые батальон «Кодру» организовал для коллег из вооружённых сил Украины», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что тренинги организованы в рамках гуманитарной помощи.

Ранее молдавский президент Майя Санду заявила, что Молдавия и Украина намереваются подписать двустороннее соглашение о строительстве моста через Днестр в районе украинского города Ямполь.

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