Молдавские сапёры проведут тренинги по разминированию для украинских военных

Сапёры национальной армии Молдавии проведут тренинги по разминированию для украинских военнослужащих, сообщает Минобороны страны.

«Начинаются четырёхнедельные курсы подготовки в области идентификации и обезвреживания взрывоопасных предметов, которые батальон «Кодру» организовал для коллег из вооружённых сил Украины», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что тренинги организованы в рамках гуманитарной помощи.

Ранее молдавский президент Майя Санду заявила, что Молдавия и Украина намереваются подписать двустороннее соглашение о строительстве моста через Днестр в районе украинского города Ямполь.