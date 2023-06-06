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Спикер Госдумы Володин: против России воюет НАТО, украинцы являются расходным материалом

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Против России воюет альянс НАТО, а граждане Украины являются расходным материалом, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер Госдумы Володин: против России воюет НАТО, украинцы являются расходным материалом
  • РИА Новости

«Сегодня для всех очевидно: против России воюет НАТО. Украинцы — всего лишь расходный материал», — написал Володин в своём Telegram-канале.

По его словам, США и ЕС осуществляли подготовку и вооружение украинской армии.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены НАТО на встрече на высшем уровне в июле в Вильнюсе договорятся об активизации помощи Украине.

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