Спикер Госдумы Володин: против России воюет НАТО, украинцы являются расходным материалом

Против России воюет альянс НАТО, а граждане Украины являются расходным материалом, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня для всех очевидно: против России воюет НАТО. Украинцы — всего лишь расходный материал», — написал Володин в своём Telegram-канале.

По его словам, США и ЕС осуществляли подготовку и вооружение украинской армии.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены НАТО на встрече на высшем уровне в июле в Вильнюсе договорятся об активизации помощи Украине.