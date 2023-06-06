Додон заявил, что русский язык останется средством межнационального общения в Молдавии

Бывший президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что русский язык останется средством межнационального общения в республике.

«Русский язык был, есть и будет языком межнационального общения в Молдавии. Те, кто пытается это изменить, уверен, что это не получится», — приводит РИА Новости его слова на митинге.

Додон заявил, что знание русского языка является большим плюсом и преимуществом для жителей Молдавии.

В апреле молдавские депутаты Александр Нестеровский и Ирина Лозован зарегистрировали в парламенте республики законопроект о придании русскому языку статуса официального.