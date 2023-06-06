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«Укрэнерго»: ЧП на Каховской ГЭС не повлияло на работу энергосистемы Украины

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ЧП на Каховской гидроэлектростанции пока не повлияло на работу энергосистемы Украины.
«Укрэнерго»: ЧП на Каховской ГЭС не повлияло на работу энергосистемы Украины
  • РИА Новости

Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

По данным компании, ситуация на Каховской ГЭС и «вызванные этим разрушения пока не повлияли на стабильную работу энергосистемы».

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

В результате многочисленных ударов по станции около 02:00 были разрушены задвижки, в результате чего вода из каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

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