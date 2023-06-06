Власти Кривого Рога сообщили о проблемах с водоснабжением

Проблемы с водоснабжением начались в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине из-за ЧП на Каховской ГЭС.

Об этом сообщил мэр города Александр Вилкул.

«Забор воды за последние пять часов увеличился в два раза — все набирают ванны и другие ёмкости. Не выдерживает автоматика насосов, выбивает постоянно», — заявил он.

Вилкул назвал ситуацию очень сложной.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

В результате многочисленных ударов по станции около 02:00 были разрушены задвижки, в результате чего вода из каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.