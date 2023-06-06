Власти Кривого Рога сообщили о проблемах с водоснабжением
- РИА Новости
Об этом сообщил мэр города Александр Вилкул.
«Забор воды за последние пять часов увеличился в два раза — все набирают ванны и другие ёмкости. Не выдерживает автоматика насосов, выбивает постоянно», — заявил он.
Вилкул назвал ситуацию очень сложной.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
В результате многочисленных ударов по станции около 02:00 были разрушены задвижки, в результате чего вода из каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.