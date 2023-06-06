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В Киргизии задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота

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В пресс-службе Госкомитета нацбезопасности Киргизии сообщили о задержании более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота.

«Задержаны лица, которые планировали организовать массовые беспорядки и акции неповиновения в целях последующего насильственного захвата власти», — сообщил представитель пресс-службы в комментарии РИА Новости.

Он добавил, что в числе заговорщиков было более 100 человек. Из них около 30 задержали, они дали признательные показания.

Ранее сообщалось, что ГКНБ проводит массовое задержание участников предполагаемого государственного переворота.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожными сообщения о подготовке захвата власти.

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