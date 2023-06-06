В Киргизии задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота
«Задержаны лица, которые планировали организовать массовые беспорядки и акции неповиновения в целях последующего насильственного захвата власти», — сообщил представитель пресс-службы в комментарии РИА Новости.
Он добавил, что в числе заговорщиков было более 100 человек. Из них около 30 задержали, они дали признательные показания.
Ранее сообщалось, что ГКНБ проводит массовое задержание участников предполагаемого государственного переворота.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожными сообщения о подготовке захвата власти.