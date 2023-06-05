Kaktus.media: в Киргизии спецслужбы задержали подозреваемых в попытке госпереворота

Спецслужбы Киргизии задержали подозреваемых в попытке государственного переворота.

Об этом сообщило информагентство kaktus.media.

«ГКНБ проводит массовое задержание участников предполагаемого государственного переворота», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «группа лиц готовилась захватить власть насильственным путём».

Ранее сотрудники правоохранительных органов Германии задержали ещё трёх подозреваемых в членстве в организации, которая осуществляла подготовку государственного переворота в стране.