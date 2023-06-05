Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Kaktus.media: в Киргизии спецслужбы задержали подозреваемых в попытке госпереворота

Короткая ссылка
Спецслужбы Киргизии задержали подозреваемых в попытке государственного переворота.
Kaktus.media: в Киргизии спецслужбы задержали подозреваемых в попытке госпереворота
  • РИА Новости

Об этом сообщило информагентство kaktus.media.

«ГКНБ проводит массовое задержание участников предполагаемого государственного переворота», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «группа лиц готовилась захватить власть насильственным путём».

Ранее сотрудники правоохранительных органов Германии задержали ещё трёх подозреваемых в членстве в организации, которая осуществляла подготовку государственного переворота в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить