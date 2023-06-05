Военный ВС России: ВСУ обстреливают Донецк «Градами» с Авдеевского коксохимического завода

ВС Украины обстреливают Донецк из РСЗО «Град», размещённых на Авдеевском коксохимическом заводе.

Об этом заявил офицер 1-го армейского корпуса группировки войск «Юг» ВС России с позывным Шмель.

«С самого завода они работают «Градами» по Донецку, по Ясиноватой, по Спартаку», — передаёт его слова РИА Новости.

Офицер добавил, что ВС России не могут полноценно отвечать огнём ствольной артиллерии и такими же РСЗО по Авдеевскому коксохиму, поскольку «это вызовет экологическую катастрофу, если какие-то резервуары будут повреждены».

16 мая временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о взятии российскими силами нескольких укреплений украинских боевиков на Авдеевском направлении.