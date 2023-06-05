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CNN: Украина создала сеть диверсантов в России и передаёт им дроны

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Украина создала сеть агентов и своих сторонников на территории России, которые получают дроны и осуществляют диверсии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на связанные с американской разведкой источники.
CNN: Украина создала сеть диверсантов в России и передаёт им дроны
  • Gettyimages.ru

В материале говорится, что, по имеющимся данным, Украина предоставила им беспилотники украинского производства.

Два американских чиновника заявили CNN, что нет никаких доказательств того, что какие-либо удары были нанесены с использованием беспилотников, предоставленных США.

По словам источников, Украине удалось организовать маршруты контрабанды, которые можно использовать для отправки беспилотников или их компонентов в Россию.

4 июня сообщалось, что средства ПВО сбили над Крымом пять украинских беспилотников, ещё четыре удалось заглушить средствами РЭБ.

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