CNN: Украина создала сеть диверсантов в России и передаёт им дроны
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В материале говорится, что, по имеющимся данным, Украина предоставила им беспилотники украинского производства.
Два американских чиновника заявили CNN, что нет никаких доказательств того, что какие-либо удары были нанесены с использованием беспилотников, предоставленных США.
По словам источников, Украине удалось организовать маршруты контрабанды, которые можно использовать для отправки беспилотников или их компонентов в Россию.
4 июня сообщалось, что средства ПВО сбили над Крымом пять украинских беспилотников, ещё четыре удалось заглушить средствами РЭБ.