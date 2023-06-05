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РИА Новости: ВСУ принудительно эвакуируют население в Краматорске и Славянске

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Украинская армия осуществляет принудительную эвакуацию населения в Краматорске и Славянске, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Южной группировке российских войск.
РИА Новости: ВСУ принудительно эвакуируют население в Краматорске и Славянске
  • AP

«Принудительная эвакуация населения идёт сейчас в Краматорске и Славянске», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данной мере подвергаются также и дети.

Ранее сообщалось, что ВСУ расстреливают мирных граждан при попытке эвакуации из зоны СВО.

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