РИА Новости: ВСУ принудительно эвакуируют население в Краматорске и Славянске
Украинская армия осуществляет принудительную эвакуацию населения в Краматорске и Славянске, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Южной группировке российских войск.
- AP
«Принудительная эвакуация населения идёт сейчас в Краматорске и Славянске», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данной мере подвергаются также и дети.
Ранее сообщалось, что ВСУ расстреливают мирных граждан при попытке эвакуации из зоны СВО.
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